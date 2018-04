Quanto Basta: online la scena Palato assoluto

News





03/04/2018 |

La Notorious Pictures ha rilasciato una nuova scena di Quanto Basta in cui vediamo una lezione di cucina da parte di Arturo. La pellicola è diretta da Francesco Falaschi (Questo Mondo è per Te) ed arriverà nelle nostre sale a partire dal prossimo 5 aprile. Vinicio Marchioni è il protagonista nei panni di un cuoco che, dopo essere uscito di prigione, verrà affidato ai servizi sociali con lo scopo di creare una scuola di cucina per alcuni ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Con lui troviamo anche Valeria Solarino, Luigi Fedele e Nicola Siri.



Vi lasciamo alla clip Palato assoluto.



Sinossi di Quanto Basta:

Arturo è uno chef talentuoso, ma dal carattere pessimo, che è finito dentro per rissa. Quando esce dal carcere viene affidato ai servizi sociali con il compito di insegnare a cucinare a un gruppo di ragazzi con disturbi del neurosviluppo. Qui conosce sia Anna che Guido, un ragazzo con la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. Arturo ci metterà poco a riprendere le cattive abitudini, ma l'improbabile amicizia con Guido lo aiuterà a cambiare vita.