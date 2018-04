Against All Enemies: Zazie Beetz reciterà nel film con protagonista Kristen Stewart

News





04/04/2018 |

Zazie Beetz è entrata nel cast di Against All Enemies, la pellicola del regista Benedict Andrews. Protagonista del film sarà Kristen Stewart, chiamata ad interpretare Jean Seberg. La storia - tratta da una storia vera - si concentra sul tentativo da parte dell'FBI di screditare la Seberg attraverso il Cointelpro program a causa del suo supporto al Black Panther Party. La sceneggiatura è stata scritta da Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.



Non è stato specificato quale sarà il ruolo della Beetz. All'interno del film recitano anche Anthony Mackie, Jack O’Connell, Margaret Qualley e Colm Meaney.



La Beetz ha recitato recentemente nella serie tv Atlanta e nel cinecomic Deadpool 2 la cui uscita è fissata per il prossimo maggio.