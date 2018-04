Tracy Morgan reciterà in What Men Want

News





04/04/2018 |

Un nuovo attore è entrato a far parte del cast di What Men Want. Stiamo parlando di Tracy Morgan che dunque lavorerà accanto alla protagonista Taraji P. Henson.

Il film sarà diretto da Adam Shankman e si baserà sulla pellicola di Nancy Meyers uscita diciotto anni fa. Nell'opera originale Mel Gibson interpretava un uomo di successo in grado, dopo essere stato colpito da un fulmine, di ascoltare i pensieri delle donne.



Nella nuova versione la Henson interpreterà una donna, agente sportivo all’interno del mondo NBA, che si ritroverà sempre messa all’angolo dai suoi colleghi. Quando acquisirà il dono di poter ascoltare i pensieri degli uomini, proverà in tutti i modi a trarne dei vantaggi con lo scopo di mettere sotto contratto le superstar più affermate.

Will Packer e James Lopez saranno i produttori mentre la Henson sarà produttrice esecutiva. Il progetto sarà distribuito nelle sale a partire dall’11 Gennaio 2019.