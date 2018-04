Russell Hornsby nel cast del sequel di Creed - Nato per Combattere

News





04/04/2018 |

Il prossimo lunedì inizieranno le riprese del sequel di Creed - Nato per Combattere e sul set ci sarà anche la new entry Russell Hornsby. L'attore reciterà nella pellicola sviluppata dalla MGM e dalla Warner Bros. Pictures.



In questo secondo capitolo Michael B. Jordan tornerà per riprendere il ruolo di Adonis Creed mentre Sylvester Stallone vestirà ancora una volta i panni del suo mentore Rocky Balboa. Nel cast troveremo anche Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris e Andre Ward.



Inoltre nel film ritroveremo uno dei personaggi più famosi del franchise Rocky, ovvero Ivan Drago, sempre interpretato da Dolph Lundgren. La novità è che sul ring questa volta salirà suo figlio Vitor, la cui parte è stata affidata a Florian Munteanu.



Creed 2 uscirà il prossimo 21 Novembre.