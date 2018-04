Paradise Hills: il cast si arricchisce con le presenze di Milla Jovovich e Jeremy Irvine

News





04/04/2018 |

E' in lavorazione un nuovo progetto cinematografico tutto sci-fi, dal titolo Paradise Hills, che vedrà protagonista Emma Roberts. Il film, ambientato in un futuro non troppo distante, vedrà l'attrice interpretare una ragazza che si risveglierà all'interno di un riformatorio per sole donne, chiamato appunto Paradise Hills, situato su un'isola.



La Roberts sarà affiancata nel cast da Eiza Gonzalez e Danielle Macdonald e dalle new entry Milla Jovovich, Jeremy Irvine ed Awkwafina.



Le riprese di Paradise Hills, che sarà diretto dalla regista esordiente Alice Waddington, sono attualmente in corso in Spagna.



Nacho Vigalondo ha scritto la sceneggiatura con Brian Deleeuw.