Joaquin Phoenix parla del cinecomic su Joker: Dipende da come sarà il film...

News





04/04/2018 |

Da diverso tempo si parla della possibilità di vedere nelle sale cinematografiche un film completamente dedicato ad uno dei villain dei fumetti più famosi di sempre. Stiamo parlando di Joker, il nemico per eccellenza di Batman che nel corso della storia del cinema stato interpretato anche da Jack Nicholson e dal compianto Heath Ledger.



E il nome accostato a questo particolare personaggio è quello di Joaquin Phoenix che ha parlato della possibilità di entrare a far parte dell'universo dei cinecomic della Warner Bros. Pictures: "Vedo questo film così come vedo gli altri. Non direi mai 'non voglio fare un western movie', dipende da cosa facciamo. Non mi interessa il genere, mi preoccupo solo del personaggio e del regista".



Il progetto riguardante il film su Joker è attualmente in fase embrionale e sarà diretto da Todd Phillips. Lo stesso regista scriverà la sceneggiatura con Scott Silver.