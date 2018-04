I Segreti di Wind River: la scena Stallo

News





05/04/2018 |

Un'altra scena di I Segreti di Wind River è stata rilasciata dalla Eagle Pictures. La clip è intitolata Stallo e ci mostra una fase di tensione in cui vediamo protagonista l'agente dell'FBI Jane Banner. Il thriller movie scritto e diretto da Taylor Sheridan vede protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen che recitano nella parte di un cacciatore, che ritroverà il cadavere di una ragazza, e di una donna, agente dell'FBI, che proverà a far luce sulla morte della giovane.



Il cast è composto anche da Gil Birmingham, Jon Bernthal, Julia Jones, Kelsey Asbille e James Jordan.



Matthew George, Basil Iwanyk, Elizabeth Bell, Peter Berg e Wayne Rogers sono i produttori di Wind River mentre Erica Lee, Jonathan Deckter, Nicholas Chartier, Braden Aftergood e Christopher H. Warner sono i produttori esecutivi.



Sotto la sinossi, tramite la Eagle Pictures, trovate la scena Sono un cacciatore.



Sinossi di I Segreti di Wind River:

Un cacciatore solitario (Jeremy Renner) ritrova durante un’escursione tra le nevi il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un passato personale misterioso decide di unirsi alla giovane agente FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen) in una pericolosa caccia all’assassino. Nell’apparente silenzio dei ghiacci si nasconde una sconvolgente verità. Acclamato dalla critica di tutto il mondo (vincitore della Miglior Regia all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard) Wind River, trascinato da un potente passaparola, si è rivelato anche un campione di incassi in USA, Regno Unito, Francia e Germania.