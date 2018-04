Ashley Edward Miller scriverà la sceneggiatura di Red Sonja

News





05/04/2018 |

La Millennium Films ha ingaggiato Ashley Edward Miller per scrivere la sceneggiatura di Red Sonja. Il progetto riguardante il personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Barry Windsor-Smith è in lavorazione da diverso tempo e la Millennium si occuperà anche di finanziarlo. La produzione è invece affidata a Mark Canton e Courtney Solomon della Cinelou, a Christa Campbell & Lati Grobman e a Luke Lieberman.



Miller, nel corso di un'intervista, ha parlato del film: "E' un'opportunità molto importante quella di adattare fedelmente il mondo creato da Robert E. Howard e portare nelle sale l'intelligenza, la ferocia e l'umanità di questo personaggio. Voglio che la gente ami Sonja allo stesso modo in cui la amo io - ha detto a Deadline -. E' un'icona".

Joe Gatta supervisionerà il progetto per conto della Millennium.



Al momento i dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.