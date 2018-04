Welcome to Vienna: Jake Gyllenhaal sarà il protagonista del film

News





06/04/2018 |

La Focus Features ha acquisito i diritti del romanzo To Die in Vienna di Kevin Wignall che presto diventerà un film con Jake Gyllenhaal protagonista. La pellicola, dal titolo Welcome to Vienna, sarà prodotto dallo stesso Gyllenhaal che interpreterà un uomo chiamato Freddie pronto a tutto pur di salvare la propria vita da un killer misterioso che farà di tutto per ucciderlo.



Il progetto è in fase di definizione e non sono stati ancora comunicati i nomi del regista e degli altri componenti del cast.



Gyllenhaal ha da poco completato le riprese di The Sisters Brothers, pellicola diretta da Jacques Audiard. Inoltre farà presto capolino sul set dell'horror movie di Dan Gilroy che vede protagonista anche Rene Russo.