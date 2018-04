Steven Spielberg annuncia: Il prossimo Indiana Jones potrebbe essere una donna

News





06/04/2018 |

Pochi giorni fa il regista Premio Oscar Steven Spielberg ha annunciato che Harrison Ford tornerà presto sul set per il nuovo capitolo appartenente al franchise di Indiana Jones. La pellicola dovrebbe uscire nelle sale nel 2020 e potrebbe rappresentare l'ultimo atto di questa saga che ha sbancato nel corso degli anni i botteghini.



Ma anche se la serie di Indiana Jones dovesse chiudere i battenti, in futuro l'archeologo potrebbe tornare al cinema interpretato da una donna. La notizia è stata data da Spielberg nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano inglese The Sun: "Questo sarà l’ultimo interpretato da Ford, ne sono piuttosto sicuro. Dopo, però, noi continueremo. Credo sia arrivato il momento di far prendere una forma diversa all’esploratore. Dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan. E non ci sarebbe nulla di male".



Ovviamente l'annuncio di Spielberg ha suscitato l'interesse di tutti gli appassionati di Indiana Jones che, in attesa di vedere il nuovo film, si chiedono: quale attrice verrà scelta per interpretare il personaggio?