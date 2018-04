Doppio Taglio: Halle Berry reciterà nel remake

News





06/04/2018 |

La Sony Pictures ha deciso di riportare nelle sale Doppio Taglio, la pellicola uscita negli USA con il titolo originale Jagged Edge. Il progetto è in fase avanzata, con lo studio che ha scelto Halle Berry come la protagonista del film portato nelle sale nel 1985 da Richard Marquand.



Steven Bersch supervisionerà il progetto ed è alla ricerca di chi scriverà la prima bozza di sceneggiatura. Matti Leshem e Doug Belgrad sono i protagonisti.



Doppio Taglio, thriller movie con protagonisti Glenn Close, Jeff Bridges e Peter Coyote, raccontava la storia della brutale morte di una donna milionaria, sposata con il direttore di un giornale accusato dell'omicidio. L'uomo, a processo, verrà difeso dall'avvocato Teddy Barnes (Glenn Close) che si innamorerà perdutamente di lui.



La Sony non ha ancora comunicato il nome di chi dirigerà il film.