Jon e Erich Hoeber scriveranno la sceneggiatura della commedia con Dave Bautista

09/04/2018 |

La STXfilms ha annunciato che Jon e Erich Hoeber si occuperanno di scrivere la sceneggiatura della nuova action-comedy che vedrà protagonista Dave Bautista. La storia del film racconterà di un agente della CIA, chiamato a sorvegliare una famiglia, che si troverà alla mercé della loro figlia di 9 anni. Altri dettagli non sono stati rivelati.



Il film, che non ha ancora un regista, sarà prodotto dallo stesso Bautista e da Jonathan Meisner. Il progetto sarà supervisionato da Drew Simon e da Kate Vorhoff.



Bautista arriverà presto nelle sale con Avengers: Infinity War, dove interpreta Drax, lo storico personaggio dei Guardiani della Galassia. Inoltre ha recitato in Escape Plan 2 - Inferno, film che vede protagonista anche Sylvester Stallone.