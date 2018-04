Terminator: la pellicola uscirà a novembre 2019

News





09/04/2018 |

Sono state annunciate delle novità riguardanti l'uscita del nuovo Terminator. La Paramount Pictures ha infatti fissato l'arrivo nelle sale del film per novembre 2019, posticipando dunque il debutto della pellicola inizialmente previsto per luglio dello stesso anno.



L'ennesimo capitolo del franchise sarà diretto da Tim Miller che lavorerà su una storia scritta da James Cameron. Nel film ritroveremo Arnold Schwarzenegger, pronto a vestire nuovamente i panni del cyborg, e Linda Hamilton che interpreterà ancora una volta Sarah Connor.



I dettagli sulla trama non sono stati rivelati, anche se Cameron ha spiegato che il film sarà il sequel di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio.