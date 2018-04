Box Office Italia: al primo posto Nella Tana dei Lupi

News





09/04/2018 |

Dopo solo una settimana ha perso la vetta Ready Player One che ha lasciato il posto all'interno della classifica box office italiana a Nella Tana dei Lupi. L'action movie di Christian Gudegast ha incassato all'esordio 934.971 euro. Alle sue spalle è dunque scivolata l'opera sci-fi di Steven Spielberg che ha portato via 862.718 euro. Buono anche l'esordio di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, horror-thriller movie di John Krasinski che ha debuttato in terza posizione con un incasso pari a 398.796 euro. Dalla terza alla quarta posizione è passato invece Contromano di Antonio Albanese che ha messo da parte altri 381.022 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry I Segreti di Wind River di Taylor Sheridan (364.020 euro) e Tonya di Craig Gillespie (332.959 euro).