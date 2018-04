Box Office Usa: A Quiet Place - Un Posto Tranquillo in vetta

News





09/04/2018 |

Anche negli USA Ready Player One ha perso il comando della classifica box office. Dopo due settimane lo sci-fi movie di Steven Spielberg è sceso al secondo posto per fare spazio alla new entry A Quiet Place - Un Posto Tranquillo di John Krasinski che ha debuttato al primo posto con un incasso pari a 50.000.000 dollari. Ready Player One ha incassato 25.060.000 dollari ed ha resistito all'arrivo di Giù le Mani dalle Nostre Figlie, commedia di Kay Cannon che ha portato via 21.439.000 dollari stanziandosi al terzo posto. Dalla terza alla quarta posizione ecco spuntare Black Panther di Ryan Coogler che ha incassato 8.430.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano I Can Only Imagine di Andrew e Joe Erwin (8.356.800 dollari) e Acrimony di Tyler Perry (8.065.000 dollari).