Succede: la scena Ti vuoi lasciare andare?

News





09/04/2018 |

La scorsa settimana ha debuttato nelle nostre sale la nuova opera cinematografica di Francesca Mazzoleni dal titolo Succede. La pellicola, di cui oggi vi mostriamo la scena Ti vuoi lasciare andare?, ha un cast che comprende Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Matilde Passera, Brando Pacitto e Francesca Inaudi.



Vi lasciamo alla clip.



Sinossi di Succede:

Succede è l’intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita (Meg) e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto: da un’alba milanese, a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci. C’è questo e molto altro in Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste ed ha importanza.