Batgirl: Christina Hodson sostituirà Joss Whedon

10/04/2018 |

Novità in vista circa il progetto Batgirl, il nuovo cinecomic in lavorazione all'interno della Warner Bros. Pictures. Dopo l'addio di Joss Whedon, infatti, è stato annunciato che Christina Hodson prenderà in mano la sceneggiatura. Per la Hodson si tratta di un ritorno nel mondo dei fumetti, avendo lavorato in passato per la serie tv Birds of Prey.



Whedon era uscito dal progetto a causa di alcuni problemi legati alla storia. Il regista e sceneggiatore, in un comunicato, aveva specificato che non aveva ancora nella sua mente una storia adatta a questo tipo di film.



Batgirl vede al centro della scena Barbara Gordon, la figlia del popolare commissario James Gordon. La pellicola non ha ancora una data d'uscita.