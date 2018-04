Maze Runner: La Rivelazione: lo spot annuncia l'uscita del formato Digital

News





11/04/2018 |

La 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo spot di Maze Runner: La Rivelazione. La clip ci ricorda che da ieri la pellicola è disponibile nel suo formato digitale mentre dal 24 aprile arriverà anche in Dvd Blu-ray.

L'ultimo capitolo della saga tratta dalla collana di romanzi di James Dashner è uscito nelle sale cinematografiche il 1° Febbraio e vede protagonista ancora una volta Dylan O’Brien. La regia è di Wes Ball che ha lavorato con un cast che comprende anche Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson.



Maze Runner: La Rivelazione, prodotto da Ellen Goldsmith-Vein, Wyck Godfrey, Marty Bowen e Lee Stollman, è scritto da T.S. Nowlin. Il film ha incassato al botteghino poco più di 280 milioni di dollari.



Vi lasciamo allo spot!



Sinossi del romanzo Maze Runner: La Rivelazione:

Thomas sa di non potersi fidare delle menti malvagie che fanno parte della C.A.T.T.I.V.O., l'organizzazione che continua a tenere sotto scacco lui e gli altri Radurai, i sopravvissuti al Labirinto. Il tempo delle menzogne è finito, gli ripetono, i loro ricordi sono stati ripristinati e le tremende Prove cui sono stati sottoposti sono terminate. Sostengono di aver raccolto tutti i dati di cui avevano bisogno, ma di dover fare ancora affidamento su di loro per un'ultima missione: tocca ai Radurai trovare una cura per l'Eruzione, lo spietato morbo che conduce alla follia. Ma accade qualcosa che nessuno degli uomini della C.A.T.T.I.V.O. poteva prevedere: i ricordi di Thomas si spingono molto più lontano di quanto possano anche solo sospettare, fino alla verità. Il ragazzo adesso ha la conferma: non può credere a una sola parola di quello che dicono. E i suoi ricordi gli rivelano che dovrà fare molta attenzione, se vuole sopravvivere, perché la verità è più pericolosa della menzogna.