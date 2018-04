Super-Intelligence: Melissa McCarthy sarà la protagonista

News





11/04/2018 |

Melissa McCarthy sarà la protagonista dell'action-comedy Super-Intelligence. L'attrice sarà diretta da Ben Falcone, con il quale produrrà anche questo film attraverso il loro studio On the Day. La coppia, sposata da diverso tempo, ha già collaborato insieme per Tammy, The Boss e Life of the Party.

La McCarthy interpreterà Carol Peters, ex dirigente di un'azienda la cui vita sarà completamente capovolta quando verrà scelta da un'intelligenza artificiale in grado di prendere in mano il destino del mondo. Altri dettagli non sono stati specificati.



La sceneggiatura è stata scritta dal duo McCarthy-Falcone e da Steve Mallory.

La produzione partirà il prossimo luglio.