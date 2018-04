Jumanji - Benvenuti nella Giungla è il film che ha incassato di più in casa Sony

News





11/04/2018 |

Jumanji - Benvenuti nella Giungla ha infranto un record molto importante. Il film, infatti, è diventato quello con l'incasso più alto di sempre della storia della Sony Pictures. La pellicola, che martedì ha toccato quota 403.714 dollari al 'domestic box office', ha superato all'interno di questa particolare classifica Spider-Man di Sam Raimi, uscito nel 2002.



Jumanji - Benvenuti nella Giungla è diretto da Jake Kasdan e prodotto da Matt Tolmach e William Teitler. Il suo cast è guidato da Dwayne Johnson, affiancato da Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan.



Il successo ottenuto dal reboot ha spinto la produzione a mettere in cantiere il sequel. Scott Rosenberg e Jeff Pinkner sono in trattativa per scrivere la storia. Nel cast dovrebbero tornare gli attori principali del film originale.