John Krasinski produrrà il film Life on Mars

12/04/2018 |

Dopo il successo ottenuto da Un Posto Tranquillo - A Quiet Place, John Krasinski tornerà presto all'opera per un nuovo progetto. La Paramount Pictures ha infatti acquisito i diritti di Life on Mars, che sarà prodotto dallo stesso Krasinski e dalla Platinum Dunes.



Il regista e la casa di produzione hanno già lavorato insieme per Un Posto Tranquillo - A Quiet Place, pellicola che ha visto recitare al suo interno anche Emily Blunt, moglie nella vita reale dello stesso Krasinski.



I produttori di Life on Mars appartenenti alla Platinum Dunes sono Michael Bay, Brad Fuller ed Andrew Form.



La pellicola sarà l'adattamento cinematografico del fumetto di Cecil Castellucci e racconta di una donna che discende da una colonia di marziani, composta da pochissime persone, abbandonata a seguito di un cataclisma. Quando la donna scoprirà di essere in grado di respirare su Marte proverà a cambiare le sorti della colonia.



Non è chiaro se Krasinski reciterà o dirigerà il film.