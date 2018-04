Batman: Jake Gyllenhaal non interpreterà l'eroe di Gotham

News





12/04/2018 |

Negli ultimi mesi diverse indiscrezioni hanno raccontato di un Ben Affleck disposto a lasciare il ruolo di Batman, ereditato diverso tempo fa da Christian Bale. Al momento nessuna conferma è però arrivata da parte dello stesso attore, anche se gli appassionati dell'Uomo Pipistrello hanno iniziato a valutare i nomi delle star che potrebbero prendere in mano il ruolo dell'eroe. Tra queste spicca anche Jake Gyllenhaal, che recentemente abbiamo visto recitare in Animali Notturni e Life: Non oltrepassare il limite.



Durante un'intervista, però, Gyllenhaal ha precisato che non si calerà nella parte di Batman, senza però fornire ulteriori spiegazioni in merito.



La Warner Bros. Pictures, che ha fatto rivivere Batman all'interno di Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, ha in programma di realizzare uno stand alone movie che sarà diretto da Matt Reeves.



The Batman non ha ancora una data d'uscita.