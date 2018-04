Dwayne Johnson parla del cinecomic Black Adam

News





12/04/2018 |

Il 2019 porterà nelle sale cinematografiche un nuovo personaggio dei fumetti DC Comics. Stiamo parlando di Shazam!, film diretto da David F. Sandberg. L'opera cinematografica è uno dei progetti più significativi della Warner Bros., con lo studio che è sempre più intenzionato ad aprire il set per il suo spin-off Black Adam. Il film racconterà la storia del villain di Shazam e sarà interpretato da Dwayne Johnson.



L'attore, in un'intervista, ha fornito un aggiornamento in merito al progetto: "Abbiamo lo script ed è grande. Ci stiamo lavorando. Se le cose andranno come previsto, entrambe le pellicole arriveranno insieme, nello stesso anno. E' un'opportunità fenomenale per noi di dare un tono da cattivo al personaggio".



Johnson ha poi proseguito parlando dell'universo cinematografico Warner: "Abbiamo, inoltre, un DNA collegato a molte altre proprietà DC Comics".



Vi forniremo presto ulteriori aggiornamenti.