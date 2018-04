Charlize Theron annuncia il sequel di Atomica Bionda

News





12/04/2018 |

Lo scorso agosto è uscito in Italia Atomica Bionda, il film con protagonista Charlize Theron nei panni dell'agente dei servizi segreti Lorraine Broughton. La pellicola, basata sulla serie di fumetti The Coldest City e ambientata durante il periodo della Guerra Fredda, si è ben comportata al botteghino dove ha incassato più di 95 milioni di dollari. Grazie anche a questo risultato ottenuto, la produzione ha deciso di mettere in piedi la macchina del sequel. La conferma è arrivata dalla stessa Theron che durante il San Francisco Film Festival ha dichiarato che il secondo capitolo è in lavorazione.



Salvo sorprese David Leitch, regista del film, dovrebbe tornare dietro la macchina da presa, anche se non è arrivata alcuna conferma in merito. Leitch ha recentemente diretto Deadpool 2.



