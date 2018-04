Dark Crimes: rilasciato il trailer internazionale

News





12/04/2018 |

A partire dall'11 maggio uscirà il nuovo film con protagonista Jim Carrey. Stiamo parlando di Dark Crimes, thriller movie del regista Alexandros Avranas.



Carrey in quest'opera interpreta Tadek, un ufficiale di polizia chiamato a risolvere un caso di omicidio. Quando però si imbatterà in un libro di uno scrittore chiamato Krystov Kozlow, che racconta la storia di un omicidio avvenuto con le stesse modalità del caso che sta seguendo, il detective si metterà sulle tracce dello stesso e della sua fidanzata.



Nel cast troviamo anche Marton Csokas e Charlotte Gainsbourg.



Il film è basato su un articolo di David Grann pubblicato dal New Yorker.