Black Panther: lo spot internazionale Don't miss

13/04/2018 |

La Marvel ha rilasciato uno spot internazionale di Black Panther, pellicola campione d'incassi al botteghino americano. Il cinecomic è diretto da Ryan Coogler ed interpretato da Chadwick Boseman. Il cast comprende Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker ed Andy Serkis.



Joe Robert Cole si è occupato di scrivere la sceneggiatura.







Sinossi di Black Panther:

Il film Marvel Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per prendere il suo posto come Re. Ma quando un vecchio nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.