Maria By Callas: la clip La Carmen

News





13/04/2018 |

A partire dal 16 aprile, fino al 18, verrà proiettato nelle sale il film evento Maria By Callas. L'opera cinematografica, in stile documentario, racconta la storia e la vita di una delle più grandi artiste di sempre.



Un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei protagonisti del suo tempo: Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri.



La regia è di Tom Volf.



Tramite la Lucky Red vi mostriamo la clip La Carmen.