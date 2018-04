IT: Chapter 2: James McAvoy e Bill Hader in trattative per recitare nel film

News





14/04/2018 |

Potrebbe diventare un cast ricco di nomi interessanti quello di IT: Chapter 2. La New Line Cinema, dopo aver annunciato che Jessica Chastain reciterà nel film interpretando la versione adulta di Beverly Marsh, è entrata in trattative per portare sul set anche James McAvoy e Bill Hader. Se le trattative dovessero andare a buon fine, il primo interpreterà Bill mentre il secondo sarà Richie. Nel cast sicuramente tornerà Bill Skarsgard che per la seconda volta indosserà i panni del malvagio Pennywise.



La regia di questo secondo film sarà sempre di Andy Muschietti con Gary Dauberman che scriverà la sceneggiatura basandosi sul romanzo di Stephen King.



L'uscita è prevista per settembre 2019.