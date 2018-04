Terminator: nel cast anche Gabriel Luna, Diego Boneta e Natalia Reyes

News





14/04/2018 |

Recentemente vi abbiamo raccontato del ritorno di Arnold Schwarzengger all'interno del franchise Terminator. L'attore tornerà ancora una volta a vestire i panni del cyborg in questo film che lo farà riunire assieme a Linda Hamilton, la storica Sarah Connor delle prime due pellicole. E nella nuova opera reciteranno anche le new entry Gabriel Luna, Diego Boneta e Natalia Reyes.



Il nuovo Terminator sarà diretto da Tim Miller mentre sarà prodotto da James Cameron e David Ellison.



Stando alle prime informazioni, il film sarà il sequel di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, anche se le informazioni circa la trama non sono state rilasciate.



L'uscita è prevista per novembre 2019.