Jacqueline Bisset nel cast di Honey in the Head

14/04/2018 |

Jacqueline Bisset è entrata a far parte del cast di Honey in the Head, pellicola che la vedrà recitare con Nick Nolte, Matt Dillon ed Emily Mortimer. La Bisset - come riporta Variety - reciterà nella parte della mamma del personaggio di Mortimer.



Il film è il remake della pellicola tedesca Honig Im Kopf e sarà diretto da Til Schweiger. Nolte e Dillon interpreteranno padre e figlio in una storia che li vedrà partire per Venezia in quello che sarà, a causa della malattia del genitore, il loro ultimo viaggio insieme.



Le riprese partiranno durante il mese di maggio in Germania. Il set si sposterà anche in Italia e nel Regno Unito.



Schweiger sarà anche il produttore attraverso la sua Barefoot Films.



JoJo Moyes ha scritto la sceneggiatura.