Box Office Italia: Rampage - Furia Animale domina al botteghino

16/04/2018 |

Due new entry cambiano letteralmente il podio della classifica box office italiana. Al primo posto, infatti, in questo fine settimana troviamo Rampage - Furia Animale di Brad Peyton, action-movie tratto dal famoso videogame e interpretato da Dwayne Johnson. Il film ha incassato al suo esordio 1.255.042 euro togliendo il primato a Nella Tana dei Lupi di Christian Gudegast, scivolato al terzo posto con un incasso pari a 540.006 euro. In seconda posizione, invece, ecco spuntare un'altra pellicola debuttante. Stiamo parlando di Io Sono Tempesta, la commedia di Daniele Luchetti che ha portato via 790.335 euro. Quarto posto per Ready Player One di Steven Spielberg che ha messo da parte 494.938 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano I Segreti di Wind River di Taylor Sheridan (366.814 euro) e Sherlock Gnomes di John Stevenson (311.330 euro).