Box Office USA: Rampage - Furia Animale debutta al primo posto

16/04/2018 |

Debutto in prima posizione negli Stati Uniti per Rampage - Furia Animale di Brad Peyton. Il film con protagonista Dwayne Johnson ha incassato 34.500.000 dollari, occupando la prima posizione a scapito di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo. Il thriller movie di John Krasinski, alla sua seconda settimana, ha portato via 32.600.000, sfiorando i 100 milioni di dollari complessivi. Buono l'impatto nelle sale di Obbligo o Verità, horror movie sovrannaturale a firma Jeff Wadlow che ha preso la terza posizione grazie all'incasso di 19.080.000 dollari mentre al quarto posto trova spazio Ready Player One di Steven Spielberg (11.205.000 dollari). Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Giù le Mani dalle Nostre Figlie di Kay Cannon (10.295.000 dollari) e Black Panther di Ryan Coogler (5.342.000 dollari).