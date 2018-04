Ghost Stories dal 19 aprile al cinema: lo spot Il film più inquietante dell'anno

News





16/04/2018 |

Mancano solo tre giorni al debutto nelle sale italiane di Ghost Stories. Il film dal genere horror racconta la storia di un docente di psicologia che si ritroverà coinvolto in dei casi irrisolti riguardanti il paranormale. Protagonista della pellicola è Martin Freeman, diretto da Andy Nyman e Jeremy Dyson. Nel cast troviamo anche Alex Lawther e lo stesso Nyman.



Nyman e Dyson hanno scritto la sceneggiatura.



Sotto la sinossi trovate lo spot Il film più inquietante dell'anno.



Sinossi di Ghost Stories:

Il professor Goodman è un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali. L’arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni si tre casi mai risolti lo porterà a imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente.