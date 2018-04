Lutto nel mondo del cinema: è scomparso R. Lee Ermey

News





16/04/2018 |

R. Lee Ermey, attore famoso per aver interpretato il Sergente Hartman nella pellicola Full Metal Jacket, è scomparso all'età di 74 anni. L'annuncio è stato dato tramite Twitter dal suo agente. Con l'interpretazione nella pellicola di Stanley Kubrick, Lee Ermey ricevette una nomination al Golden Globe.



Nel corso della sua carriera ha recitato anche in Mississippi Burning - Le radici dell'odio di Alan Parker nel 1988, in Scuola di eroi, uscito nel 1991, e in Seven di David Fincher del 1995. Particolare fu l'interpretazione dello Sceriffo Hoyt in Non Aprite Quella Porta.



Quasi sempre Lee Ermey ha interpretato ruoli militari.



L'ultima apparizione è stata in Vicini del Terzo Tipo nel 2012.