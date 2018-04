Joe Russo parla del futuro di Iron Man: Il personaggio appartiene a Robert Downey Jr.

News





16/04/2018 |

Da diverso tempo si parla della possibilità, in un futuro non troppo lontano, di vedere un nuovo attore nella parte di Tony Stark/Iron Man, uno dei personaggi più importanti dell'intero panorama Marvel. Le indiscrezioni spesso raccontano di un Robert Downey Jr. pronto a mollare la presa ma il regista Joe Russo, che insieme al fratello Anthony ha lavorato al film Avengers: Infinity War, ha voluto fare chiarezza sull'argomento: "Nessuno può togliere a Robert Downey Jr. il ruolo di Iron Man, il pubblico non accetterebbe una cosa simile - ha detto a hindustantimes.com -. Non ci ha mai detto di voler lasciare Iron Man anche se accadrà prima o poi".

Russo ha proseguito sull'argomento: "Non può interpretare questo personaggio per sempre. Credo ci siano altre cose che vorrà fare in carriera. Ma lui ama questo personaggio e stiamo lavorando".

Iron Man farà il suo ritorno nelle sale il prossimo 25 aprile con il nuovo Avengers: Infinity War.