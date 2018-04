Avengers: Infinity War: Carrie Coon presterà la voce ad uno dei nemici

News





16/04/2018 |

Durante un'intervista rilasciata a Radio Times, Joe Russo, regista insieme al fratello Anthony di Avengers: Infinity War, ha annunciato che nel cast della pellicola ci sarà anche Carrie Coon. L'attrice presterà la voce a Proxima Media Nox, uno dei personaggi che compongono l'Ordine Nero comandato dal grande villain Thanos.



La Coon ha recentemente recitato in The Post, l'opera di Steven Spielberg con protagonisti i Premi Oscar Tom Hanks e Meryl Streep.



In Avengers: Infinity War recitano Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Jeremy Renner e Scarlett Johansson, chiamati a riprendere i ruoli di Capitan America, Hulk, Thor, Iron Man, Hawkeye e Vedova Nera. Insieme a loro ritroveremo Loki (Tom Hiddleston), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Spider-Man (Tom Holland), Winter Soldier (Sebastian Stan), Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) e Vision (Paul Bettany).



Inoltre il cinecomic apre le porte per la prima volta ai Guardiani della Galassia Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) e Star-Lord (Paul Rudd).



Il numero dei supereroi, però, non finisce qui perché all'interno di Avengers: Infinity War faranno capolino anche War Machine (Don Cheadle), Falcon (Anthony Mackie), Pantera Nera (Chadwick Boseman), Ant-Man (Paul Rudd), Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) e Mantis (Pom Klementieff).



Nella parte del temibile Thanos troviamo invece Josh Brolin.