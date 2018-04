How to Train Your Dragon 3: rivelato il titolo ufficiale

News





17/04/2018

Inizia a prendere vita il progetto riguardante il terzo capitolo di Dragon Trainer. Durante l'Annecy International Animation Film Festival la DreamWorks Animation ha annunciato che il nuovo film si chiamerà How To Train Your Dragon: The Hidden World ed uscirà nelle sale a partire dal 2019. Il cast originale sarà composto da Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler e Craig Ferguson.



La regia sarà ancora una volta affidata a Dean DeBlois, il papà dei tre film, che ha scritto anche la sceneggiatura basata come sempre sulla serie di romanzi di Cressida Cowell.



Il primo Dragon Trainer ha incassato 494.878.759 dollari mentre il secondo film 621.537.519 dollari.