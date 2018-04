Dolor y Gloria: Antonio Banderas e Penelope Cruz lavoreranno con Pedro Almodovar

News





17/04/2018 |

Antonio Banderas e Penelope Cruz saranno diretti da Pedro Almodovar nella sua nuova opera cinematografica Dolor y Gloria. Il film, prodotto da El Deseo di Almodovar, partirà con le prime riprese nella prima metà del mese di luglio. Oltre a Banderas e alla Cruz, nel cast troviamo anche Asier Etxeandía e Julieta Serrano.



La trama non è stata rilasciata ma dalle prime informazioni svelate da Almodovar, la pellicola racconterà di una serie di incontri con protagonista un regista sulla via del tramonto.



Banderas ha già collaborato con il regista per Labirinto di passioni, Legami!, La pelle che abito e Gli amanti passeggeri.