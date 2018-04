Solo: A Star Wars Story: online uno spot e il trailer internazionale

News





18/04/2018 |

Sono online uno spot e un trailer internazionale di Solo: A Star Wars Story. Il film appartenente alla saga di Guerre Stellari è il secondo spin-off creato dalla LucasFilm dopo Rogue One: A Star Wars Story e vede protagonista uno dei pilastri di questa galassia cinematografica: Han Solo.



La regia è di Ron Howard che ha lavorato su una storia scritta da Jon e Lawrence Kasdan. Nel cast troviamo Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton e Phoebe Waller-Bridge.



L'uscita è prevista per il 23 maggio.



Sinossi di Solo: A Star Wars Story:

Salite a bordo del Millennium Falcon e unitevi al viaggio attraverso una galassia lontana lontanta in “Solo: A Star Wars Story,” la nuova avventura della più amata canaglia dello spazio. Attraverso una serie di rischiose bravate vissute nel pericoloso sottobosco criminale galattico, Han Solo incontrerà Chewbacca, il suo futuro copilota, e Lando Calrissian, noto giocatore d'azzardo, in un viaggio che definirà il corso di uno dei più improbabili eroi della saga Star Wars.