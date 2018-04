Tu Mi Nascondi Qualcosa: rilasciata la scena Pompa magna

News





18/04/2018 |

Alessandro Tiberi, Stella Egitto ed Eva Robin’s sono i protagonisti della clip di Tu Mi Nascondi Qualcosa rilasciata dalla Eagle Pictures. Il film di Giuseppe Loconsole uscirà nelle sale a partire dal 25 aprile e vede intrecciarsi al suo interno storie riguardanti diversi personaggi, dove il tradimento e le storie d'amore sono le colonne portanti. Il cast è ricco di nomi importanti ed è composto anche da Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum e Rocío Muñoz Morales.



Sotto la sinossi trovate la scena Pompa magna.



Sinossi di Tu Mi Nascondi Qualcosa:

Valeria è un’investigatrice privata distratta che, pedinando la persona sbagliata, rivela a Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto è un uomo che in seguito ad un incidente perde la memoria e al cui capezzale si presentano ben due mogli. Linda fa la pornostar, ma il suo compagno Ezio non mostra segni di gelosia finché non inizia a sospettare che lei abbia una relazione con l’attore con cui “lavora” sul set.

Una spassosa commedia degli equivoci prodotta dalla Lime Film, con uno spumeggiante cast composto da Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocío Muñoz Morales, Alessandro Tiberi, Stella Egitto ed Eva Robin’s.