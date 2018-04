Steven Spielberg dirigerà il cinecomic Blackhawk

News





19/04/2018 |

Steven Spielberg è entrato ufficialmente nel mondo dei cinecomic. Il regista ha infatti accettato di dirigere la nuova opera della DC Comics interamente basata sulle avventure di Blackhawk. Spielberg, tramite la sua Amblin Entertainment, si occuperà anche della produzione con la Warner Bros. Pictures.



Toby Emmerich, chairman della Warner, ha rilasciato le prime dichiarazioni in merito al progetto: "Siamo orgogliosi di essere lo studio che ha lavorato per l'ultimo successo di Spielberg e siamo felici di lavorare con lui ancora una volta per questa nuova avventura".

David Koepp scriverà la sceneggiatura di Blackhawk. Lo scrittore ha già collaborato con il regista per il franchise Jurassic Park.

Non è stata comunicata la data dell'inizio delle riprese del film.