The Hunt uscirà a settembre 2019

19/04/2018 |

La Universal Pictures ha rilasciato la notizia che The Hunt uscirà nelle sale il 27 settembre 2019. L'action-thriller movie è prodotto da Jason Blum, tramite la sua Blumhouse Productions, insieme a Damon Lindelof per conto della White Rabbit.

Lindelof e Nick Cuse hanno scritto la sceneggiatura del film che sarà diretto da Craig Zobel. Il trio in questione ha già collaborato per la serie tv HBO The Leftovers.

Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali con la produzione che non ha rivelato la trama. Nelle prossime settimane saranno svelati i nomi degli attori che reciteranno nel film.