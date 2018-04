Mary Queen of Scots uscirà nelle sale americane a dicembre

News





19/04/2018 |

La Focus Features ha deciso di modificare la data d'uscita di Mary Queen of Scots. Il film, il cui arrivo nelle sale era previsto per Novembre, farà capolino nei cinema il mese successivo, precisamente il 7 dicembre.



Margot Robbie e Saoirse Ronan saranno le protagoniste della pellicola e interpreteranno la Regina Elisabetta I e Mary Stuart. La regia è di Josie Rourke, al debutto dietro la macchina da presa, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Beau Willimon.



L'opera è basata sulla biografia My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots di John Guy.



Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title sono i produttori con Debra Hayward.