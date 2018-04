Io Sono Tempesta: la featurette Il lavoro con gli attori

News





19/04/2018 |

Grazie alla 01Distribution entriamo nel backstage di Io Sono Tempesta per assistere a parte del making of del film diretto da Daniele Luchetti. La pellicola vede protagonisti Elio Germano e Marco Giallini, con il cast principale completato dalla presenza di Eleonora Danco.



Io Sono Tempesta è uscito nelle sale lo scorso 12 aprile. Vi lasciamo alla featurette Il lavoro con gli attori.



Sinossi di Io Sono Tempesta:

Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso grand hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c'è Bruno (Elio Germano), un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico.

L'incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l'occasione per una rinascita all'insegna dei buoni sentimenti e dell'amicizia. Ma c'è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro. Alla fine, come nel miglior cinema di Daniele Luchetti, bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono?