The Equalizer 2: online il primo trailer internazionale

19/04/2018

La Sony Pictures ha distribuito in rete il primo trailer internazionale di The Equalizer 2. Denzel Washington, dunque, tornerà nei panni dell'agente segreto Robert McCall che questa volta metterà in gioco il suo destino contro la mafia russa.



Nel trailer possiamo vedere delle scene piene di adrenalina e azione, con colpi di scena che appartengono al DNA di questo franchise lanciato e diretto da Antoine Fuqua.

Il cast vede al suo interno anche Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe e Sakina Jaffrey.



La sceneggiatura di The Equalizer 2 è stata scritta da Richard Wenk.