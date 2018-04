Ghost Stories: la clip di backstage Il bosco

News





20/04/2018 |

Un'altra clip contenente il making of di Ghost Stories è stata rilasciata dalla Adler Entertainment. Il video è ambientato interamente in un bosco e al suo interno possiamo vedere anche Alex Lawther, l'attore protagonista con Martin Freeman. La regia è di Andy Nyman e Jeremy Dyson, che hanno scritto anche la sceneggiatura. La trama racconta di un docente di psicologia che si ritroverà coinvolto in dei casi irrisolti riguardanti il paranormale. Nyman è anche uno degli attori che fanno parte del film.



Ghost Stories è attualmente nelle nostre sale.



Sinossi di Ghost Stories:

Il professor Goodman è un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali. L’arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni si tre casi mai risolti lo porterà a imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente.