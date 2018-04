Tommyknockers: la Universal Pictures ha acquisito i diritti del libro di Stephen King

News





22/04/2018 |

Un altro libro di Stephen King diventerà presto un film. La Universal Pictures ha infatti acquisito i diritti di Tommyknockers, romanzo horror conosciuto in Italia con il titolo Le Creature della Notte. L'adattamento cinematografico sarà prodotto da James Wan, tramite la sua Atomic Monster, e dalla Vertigo Entertainment di Roy Lee.



Nel progetto, come produttore, troviamo anche Larry Sanitsky, ovvero il produttore esecutivo della serie tv The Tommyknockers lanciata dalla ABC.



Pubblicato nel 1987, il libro è ambientato in una città del Maine che viene imprigionata da un gas uscito da un'astronave sotterrata. Lo stesso gas inizia a trasformare gli abitanti, migliorando le loro abilità ma trasformandoli allo stesso tempo in persone violente.