Superintelligence: uscirà a Natale 2019 il film con Melissa McCarthy

22/04/2018 |

A partire da Natale 2019 uscirà nelle sale cinematografiche Superintelligence, l'action comedy che vedrà protagonista Melissa McCarthy.



La McCarthy interpreterà Carol Peters, ex dirigente di un'azienda la cui vita sarà completamente capovolta quando verrà scelta da un'intelligenza artificiale in grado di prendere in mano il destino del mondo. Altri dettagli non sono stati specificati. La regia è affidata a Ben Falcone, marito nella vita reale dell'attrice. Il duo ha già realizzato commedie di successo quali Tammy, The Boss e Life of the Party.



La sceneggiatura è stata scritta dal duo McCarthy-Falcone e da Steve Mallory.



La produzione partirà il prossimo luglio.