Box Office Italia - Escobar - Il Fascino del Male in testa

News





23/04/2018 |

Cambio di vetta nella classifica box office italiana. Escobar - Il Fascino del Male di Fernando León de Aranoa ha conquistato infatti la prima posizione con un incasso pari a 956.710 euro. L'arrivo nelle sale del film con protagonista Javier Bardem ha fatto scivolare in seconda posizione Rampage - Furia Animale di Brad Peyton che ha incassato 486.100 euro. In terza posizione scende Io Sono Tempesta di Daniele Luchetti che ha portato via 295.839 euro mentre al quarto posto troviamo la new entry Il Tuttofare di Valerio Attanasio che ha esordito con 189.088 euro di incasso. Chiudiamo infine con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la pellicola debuttante Ghost Stories di Andy Nyman e Jeremy Dyson (185.792 euro) e Ready Player One di Steven Spielberg (180.223 euro).