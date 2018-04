Box Office USA: A Quiet Place - Un Posto Tranquillo torna al primo posto

News





23/04/2018 |

Dopo due settimane A Quiet Place - Un Posto Tranquillo di John Krasinski ha conquistato nuovamente la prima posizione della classifica box office americana. Il film ha tolto la vetta a Rampage - Furia Animale di Brad Peyton incassando 22.000.000 dollari. Il film con Dwayne Johnson protagonista, ora in seconda posizione, ha portato via invece 21.000.000 dollari, resistendo all'arrivo nelle sale di I Feel Pretty di Abby Kohn e Marc Silverstein, il cui incasso è stato pari a 16.220.000 dollari. Ha esordito invece al quarto posto Super Troopers 2 di Jay Chandrasekhar che ha incassato 14.700.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Obbligo o verità di Jeff Wadlow (7.910.000 dollari) e Ready Player One di Steven Spielberg (7.500.000 dollari).